Le soleil n'était pas encore levé que quelques dizaines de manifestants se sont rassemblés à Montréal contre l’ouverture de la COP15 sur la biodiversité. Des manifestations sont prévues au courant de la journée à Montréal pour dénoncer « l’hypocrisie » des États qui y participent.

Bravant la pluie, une cinquantaine de manifestants se sont rassemblés à la Place d’Armes dans le Vieux-Montréal dès 7 h pour s’opposer à la tenue de la COP15 sur la biodiversité, qui s’ouvre mercredi. Sous un crachin monotone, tous les manifestants ont refusé de parler avec La Presse.

Dans un discours enflammé, un organisateur à qualifié la COP15 « d’écran de fumée » et de moyen de « protéger les riches ». La veille, la Coalition anticapitaliste et écologiste contre la COP15, responsable de l’évènement, avait indiqué dans un communiqué que son but est d’envoyer un message clair : « L’ouverture de la COP15 nous revient. Les États organisent des conventions soi-disant écologistes depuis trop longtemps pour que leur hypocrisie passe encore inaperçue. »

En périphérie de la Place d’Armes, deux jeunes participants de la COP15 venus d’Europe, qui ont préféré ne pas s’identifier, ont décidé de participer à la contestation. « La méthode parlementaire est importante, a soutenu l’un d’eux, mais les manifestations sont aussi importantes pour la démocratie. La pression doit venir de l’intérieur [de la COP] et de l’extérieur. »

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Un imposant contingent policier patrouillait le secteur.

Le mouvement s’est mis en marche vers l’ouest, entouré d’une imposante présence policière à vélo, à cheval et en camionnettes.

« L’eau, l’air et les rivières ont besoin de révolutionnaires ! » et « Le capital détruit la terre, guerre au capital », ont scandé les participants en prenant la rue.

Le groupe a perdu des membres au fur et à mesure qu’il parcourait le Vieux-Montréal. Une fois près du Palais des Congrès, certains manifestants ont revêtu des masques à gaz. La manifestation est toutefois demeurée pacifique. Après avoir fait le tour du quadrilatère où se tient la COP15, les manifestants ont poursuivi leur route vers le Cégep du Vieux-Montréal.

Deux autres manifestations sont prévues au courant de la journée au Cégep du Vieux-Montréal et à l’Université du Québec à Montréal. Des milliers d’étudiants québécois sont d’ailleurs en grève jusqu’à vendredi.

Rappelons que plus de 18 000 participants à la COP15 ont été accrédités par le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, dont le siège social est à Montréal. Un record dans l’histoire de ces rencontres internationales qui se tiennent tous les deux ans.

Cette 15e convention sur la biodiversité se tient à Montréal du 7 au 19 décembre.