Ottawa a annoncé jeudi un plan d’aide de 1,6 milliard de dollars pour l’adaptation aux changements climatiques. Des fonds déployés dans le cadre d’une toute nouvelle stratégie nationale d’adaptation au climat saluée par le monde municipal

La nouvelle stratégie vise à mieux outiller les provinces et les municipalités face aux conséquences de plus en plus importantes des changements climatiques au pays. Le gouvernement fédéral estime que les pertes annuelles moyennes issues des catastrophes causées par le réchauffement planétaire totaliseront 15,4 milliards de dollars d’ici 2030.

Cette stratégie était réclamée depuis quelques années par plusieurs experts, considérant que les effets des changements climatiques se font durement ressentir au Canada, qui se réchauffe au moins deux fois plus vite que la moyenne mondiale.

L’annonce a été saluée par la Fédération canadienne des municipalités (FCM) et par l’Institut climatique du Canada.

« Depuis plusieurs années maintenant, des vagues de chaleur record, des inondations et des ouragans, des tempêtes et des incendies de forêt jamais vus auparavant ravagent chaque année nos maisons, nos entreprises et nos collectivités. Ces conditions climatiques dévastatrices sont fréquentes et intenses, et le Canada n’est pas prêt à y faire face », a déclaré la présidente du FCM, Taneen Rudyk, dans un communiqué de presse.

Selon Ottawa, chaque dollar investi en mesure d’adaptation entraîne des économies de 13 $ à 15 $.

Plus de détails à venir.