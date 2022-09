Des milliers de jeunes demandent plus d’audace

Au lendemain du débat des chefs, des milliers de personnes ont envahi les rues de Montréal, vendredi, pour manifester « contre le manque d’audace des propositions des partis politiques » face à l’urgence climatique.

Éric-Pierre Champagne La Presse

Plusieurs politiciens ont indiqué leur intention de participer à l’évènement, dont le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Benoit Charrette. Les chefs Gabriel Nadeau-Dubois (Québec solidaire) et Dominique Anglade (Parti libéral) seront aussi présents.

Organisées par une coalition de syndicats, d’associations étudiantes et de groupes communautaires, une série de manifestations se tiennent simultanément dans la plupart des grandes villes du Québec. Selon les organisateurs, plus de 86 000 étudiants et près de 14 000 travailleurs feront la grève, vendredi, afin de participer aux différentes manifestations.

Le point de presse du ministre de l'Environnement, Benoit Charette, a été perturbé par de nombreux manifestants venus lui dire qu'il n'était pas le bienvenu. Il est notamment accompagné de Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie.

PHOTO ALEXIS AUBIN, LA PRESSE Le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Benoit Charrette

« On a un bilan qui est très intéressant », a affirmé M. Charette sous les huées.

Les ministres Charette, Fitzgibbon et Jean-Francois Roberge ont décidé de quitter la manifestation sous les huées et les chants des manifestants qui scandaient « nah nah nah hey hey goodbye ».

Un agent de la Sûreté du Québec affecté à la sécurité des élus de la CAQ a mentionné aux élus « que ce n'était pas une idée de rester ».