Californie

Le « Big One » pourrait ne pas être un tremblement de terre

La sécheresse et les incendies de forêt sont les catastrophes qui font la une des journaux en cette saison. Mais la Californie fait également face à la menace d’un autre type de calamité, qui pourrait toucher l’ensemble de l’État et causer plus de dommages économiques qu’un gros tremblement de terre sur la faille de San Andreas.