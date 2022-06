La plus grande décharge du Québec forcée de refuser des déchets

Le plus grand site d’enfouissement de la province, situé à Lachenaie, ferme ses portes à certains clients pour plus d’un mois afin d’éviter de dépasser la capacité de tonnage annuel autorisée par Québec. Des clients touchés ne savent plus vers où se tourner, mais le ministère de l’Environnement assure qu’il reste de la place ailleurs.