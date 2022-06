La Ville de Laval est maintenant propriétaire de l’île Locas, l’une des plus grandes de la rivière des Mille Îles et réputée pour la richesse de sa biodiversité, a annoncé l’administration municipale dans un communiqué, jeudi.

Jean-Thomas Léveillé La Presse

La transaction de 10,3 millions de dollars conclue « récemment », indique la Ville, permet la protection d’un « écosystème forestier exceptionnel » et de « milieux humides d’intérêt » d’un peu plus de 13 hectares, qui contribueront à la mise en place de la Trame verte et bleue du Grand Montréal.

Ce réseau récréotouristique a pour objectif de protéger et mettre en valeur les milieux naturels, les paysages et le patrimoine bâti de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) pour y maintenir la biodiversité et atténuer les impacts des changements climatiques.

« Les projets de développement immobilier sur l’île Locas sont officiellement derrière nous », s’est réjoui le maire de Laval, Stéphane Boyer, cité dans le communiqué.

L’acquisition de l’île Locas porte à 12 le nombre de milieux naturels dont Laval a fait l’acquisition depuis un an afin de les protéger, pour un total de 45 hectares, indique-t-elle.

« L’acquisition et la conservation des milieux naturels sont essentielles pour préserver des sites à haute valeur écologique comme celui de l’île Locas, dont nous avons tant besoin pour maintenir notre qualité de vie et faire face aux impacts des changements climatiques », a déclaré dans le même communiqué la mairesse de Montréal et présidente de la CMM, Valérie Plante.

Riche écosystème

Située à l’ouest du pont Gédéon-Ouimet de l’autoroute 15, l’île Locas fait partie du projet d’agrandissement du Refuge faunique de la Rivière-des-Mille-Îles.

On y trouve notamment deux étangs qui abritent plusieurs espèces de poissons, des marais et marécages riverains, ainsi qu’une érablière à caryer ovale et d’une érablière argentée.

L’île compte au moins cinq essences en situation précaire : l’érable noir, le caryer ovale, le noyer cendré la bermudienne à feuilles étroites et le panic raide.

Un premier écocentre pour Laval Laval a également annoncé jeudi l’ouverture à partir du 15 juin de son tout premier écocentre. Situé au 1205, boulevard Dagenais Ouest, cet écocentre est le premier des quatre prévus par la Ville. Il permettra de collecter annuellement 15 000 tonnes de matières, prévoit la Ville. Par conséquent, l’aire de réception des matériaux secs située sur la rue Cunard fermera définitivement ses portes à la même date.