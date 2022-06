(Ottawa ) Le système d’échange de crédits pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) se veut complémentaire à la bourse du carbone québécoise. Le premier volet vise les sites d’enfouissement qui émettent de grandes quantités de méthane.

Mylène Crête La Presse

Le gouvernement fédéral espère qu’il encouragera l’installation d’équipement pour récupérer et détruire le méthane produit par les déchets. Les entreprises privées, les municipalités et les communautés autochtones pourront soumettre des projets.

La particpation est volontaire et le coût de chaque crédit de carbone dépendra du marché. Un crédit équivaudra à une tonne de GES.

Quatre autres protocoles sont en développement au ministère de l’Environnement et du Changement climatique et seront mis sur pied ultérieurement. L’un visera à réduire les émissions des systèmes de réfrigération, les autres à améliorer l’aménagement forestier sur les terres privées, à réduire les émissions produites par le bétail par une meilleure gestion de leur alimentation et à mieux gérer les terres agricoles pour améliorer la séquestration du carbone dans les sols.