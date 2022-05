Équiterre et le Sierra Club poursuivent Steven Guilbeault

(Montréal) Équiterre et la Fondation Sierra Club Canada poursuivent le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, en raison de l’approbation du projet pétrolier Bay du Nord au large des côtes de Terre-Neuve-et-Labrador.

Stéphane Blais La Presse Canadienne

Ecojustice a déposé la poursuite au nom des deux organisations environnementales à la Cour fédérale le 6 mai.

Les demandeurs font valoir que l’approbation du projet « va à l’encontre des obligations internationales du Canada et de l’appel pressant à réduire les émissions mondiales, alors que la réalité de l’urgence climatique devient de plus en plus alarmante à chaque évènement météorologique grave ».

Dans un communiqué diffusé mercredi matin, les écologistes rappellent que le ministre de l’Environnement et membre fondateur d’Équiterre a approuvé le projet Bay du Nord quelques jours après la publication du dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) et que le Secrétaire général António Guterres a qualifié de « folie morale et économique » les nouveaux investissements dans le secteur des énergies fossiles.

Le projet Bay du Nord, de la multinationale norvégienne Equinor en collaboration avec la compagnie canadienne Husky Energy, prévoit exploiter un gisement de pétrole en eau profonde, une première au pays. Alors qu’Equinor pensait au départ pouvoir extraire 300 millions de barils, ce nombre a plus que triplé dans les estimations plus récentes.

Équiterre et la Fondation Sierra Club Canada dénoncent notamment « les émissions massives en aval que le projet générera » même si le ministre a fait valoir que Bay du Nord devra respecter 137 conditions, dont une selon laquelle le projet devra être à zéro émission de gaz à effet de serre d’ici 2050.

« La rhétorique de l’industrie et des gouvernements selon laquelle on saurait produire du « pétrole propre » omet que le processus d’extraction du pétrole ne représente que 10 % des émissions d’un projet pétrolier. En fait, les 90 % restants proviennent de la combustion du pétrole », peut-on lire dans le communiqué publié par les demandeurs.

Les deux groupes écologistes soulignent que « sur 30 ans, entre 300 millions et 1 milliard de barils pourraient être produits à la plateforme flottante au cours de sa durée de vie », ce qui équivaudrait à « des émissions de GES 7 à 10 millions d’autos de plus sur nos routes par an ».