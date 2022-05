La Presse en Australie

Un cancre qui a chaud

Des forêts qui brûlent de plus en plus souvent, des chaleurs records, des épisodes de blanchiment fréquents de la Grande Barrière de corail, des inondations meurtrières : il ne passe quasiment pas un mois sans que l’Australie ne soit frappée par une catastrophe naturelle. Comme le Canada, le pays d’Océanie est l’un des plus touché par le réchauffement climatique, mais à l’instar du Canada, il tarde à adopter des mesures changeant la donne. Un phénomène en chiffres.