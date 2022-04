PHOTO LUKE SHARRETT, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

Les émissions de gaz à effet de serre du Canada ont baissé de près de 9 % en 2020, première année de la pandémie, montre l’inventaire annuel des émissions de gaz à effet de serre du Canada publié jeudi par Ottawa. Celles du Québec ont diminué dans une proportion similaire. Aperçu.

Jean-Thomas Léveillé La Presse

672 millions de tonnes

Le Canada a émis 672 millions de tonnes (Mt) de gaz à effet de serre (GES) en 2020. C’est 66 Mt de moins qu’en 2019, ce qui correspond à une baisse de 8,9 %. Par rapport aux émissions de l’année 2005, la diminution est de 9,3 %. Le Canada s’est engagé à réduire de 40 à 45 % d’ici 2030 ses émissions par rapport à leur niveau de 2005. Cette baisse est en grande partie attribuable aux impacts de la pandémie de COVID-19, reconnaît Ottawa, qui prévient que les émissions « sont susceptibles de rebondir » avec la reprise des activités économiques.

Baisse dans les transports

Le secteur des transports est responsable à lui seul de plus du tiers de la baisse des émissions de GES du Canada en 2020, avec une diminution de 26 Mt (12 %). La baisse est particulièrement marquée dans les sous-secteurs du transport routier (22 Mt, soit 14 %) et du transport aérien (3,8 Mt, soit 44 %). Avec des émissions totalisant 190 Mt, le secteur des transports est le deuxième plus important contributeur canadien au réchauffement du climat mondial, derrière le secteur pétrogazier, à 300 Mt, en baisse de 22 Mt (7 %).

Tendance à la baisse

Une première et modeste baisse de 2 Mt avait été observée il y a un an dans l’inventaire des émissions de 2019, avant la pandémie, et Ottawa estime que cette tendance à la baisse se serait poursuivie même sans la pandémie. Le gouvernement fédéral en veut pour preuve la réduction de 7 Mt dans le secteur de la production d’électricité, en raison de l’élimination progressive du charbon en 2020, notamment en Alberta, de même que la chute de 16 millions de tonnes d’équivalent dioxyde de carbone (Mt éq. CO 2 ) des émissions de méthane provenant du secteur pétrogazier, soit 24 %.

Les Canadiens demeurent parmi les pires pollueurs

La baisse des émissions totales du Canada a conséquemment entraîné une baisse des émissions par habitant, qui se sont établies à 17,7 tonnes, en 2020, contre 19,6, en 2019. En 2005, les émissions canadiennes par habitant étaient de 23 tonnes. Malgré cette baisse, les Canadiens et les Canadiennes demeurent parmi les pires pollueurs de la planète, avec des émissions par habitant se comparant à celles de l’Arabie saoudite (18,9 tonnes) et des États-Unis (17,7 tonnes), d’après le site de données ouvertes Climate Watch (données de 2018).

Baisse de « l’intensité des émissions »

L’économie canadienne a connu une croissance plus rapide que ses émissions de GES, de 1990 à 2020, indique l’inventaire, qui souligne ainsi une « baisse de l’intensité des émissions » de 39 %. Cette façon de calculer l’empreinte carbone de l’économie est obtenue en comparant les émissions au produit intérieur brut (PIB). « Autrement dit, le Canada montre au monde comment nous pouvons faire plus tout en polluant moins », a déclaré dans un communiqué le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault.

Baisse similaire au Québec

Les émissions de GES du Québec sont passées de 84 à 76 Mt de 2019 à 2020, montrent les données de l’inventaire fédéral, ce qui équivaut à une baisse de 9,5 %. Le Québec publie son propre inventaire environ huit mois après celui du gouvernement fédéral, avec des résultats généralement similaires. Le Manitoba est la seule province dont les émissions n’ont pas baissé en 2020, stagnant à 22 Mt. L’Ontario est quant à lui passé de 166 à 150 Mt, une baisse de 9,6 %, tandis que l’Alberta est passée de 279 à 256 Mt, une baisse de 8,2 %.