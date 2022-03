Décarbonation d’édifices municipaux, plantation d’arbres et infrastructures vertes, nouvelles bornes de recharge pour véhicules électriques : Québec alloue 117 millions de dollars à la Ville de Montréal pour accélérer la réalisation de son plan climat.

Jean-Thomas Léveillé La Presse

Exit les énergies fossiles

Montréal convertira les systèmes de chauffage d’une vingtaine de ses édifices, qui troqueront le mazout, le gaz naturel ou le gaz propane pour l’électricité. Ce sera le cas du marché Atwater, des serres du jardin botanique et de centre opérationnel nord de son service de police, notamment. « Ces travaux vont nous permettre de réduire nos émissions [de gaz à effet de serre, GES] de près de 10 000 tonnes [annuellement] et, ça, c’est majeur », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante, lors d’une conférence de presse en compagnie du ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec, Benoit Charette. « Ça représente le retrait de plus de 3000 voitures de nos routes », a-t-elle illustré. Ce volet obtient 63 des 117 millions de dollars alloués par Québec, auxquels s’ajoutent 28 M$ investis par la Ville elle-même.

Faire face aux pluies diluviennes

La Ville consacrera aussi 35 M$ à différentes mesures d’adaptation au dérèglement du climat, dont un projet de gestion écologique des eaux de pluies sur l’avenue Papineau, dans l’arrondissement Ahuntsic, avec la construction de 23 bassins de rétention d’eau et de 15 bassins de rétention végétalisés. « Non seulement c’est bon, mais, en plus, ça va être beau », a lancé la mairesse Plante. Montréal construira aussi des « parcs bleus » (water squares, en anglais), qui sont conçus pour retenir l’eau en cas d’épisodes de pluie intenses, en plus de servir de lieux de détente. Le parc Pierre-Dansereau, situé près du campus MIL (pour « milieu ») de l’Université de Montréal, en deviendra un. Quelque 94 000 arbres seront en outre plantés d’ici 2024, ce qui contribuera à atteindre l’objectif de la Ville, qui est d’en planter 500 000 d’ici 2030.

800 bornes de recharge

Les fonds alloués par Québec permettront aussi l’installation de 800 bornes de recharge publiques pour les véhicules électriques dans la métropole, qui en compte déjà un millier. Cet investissement de 19 M$ permettra à la Ville de Montréal d’atteindre en 2024, soit un an plus tôt que prévu, son objectif de 2000 bornes de recharge publiques. L’électrification des transports est chère au gouvernement Legault, a souligné le ministre Charette, rappelant que ce secteur représente à lui seul 45 % des émissions de GES du Québec. La mairesse Plante a aussi indiqué que ce « chantier » est « vraiment, vraiment important [pour] atteindre l’objectif d’avoir 50 % du parc automobile électrique à Montréal d’ici 2030 ».

Contribution « importante »

Les sommes annoncées par Québec constituent une « contribution importante » à la réalisation du plan climat 2020-2030 de la Ville, présenté en 2020, a souligné la mairesse Valérie Plante. « Les sommes de Québec permettront d’accélérer les actions phares du plan climat et d’en concrétiser de grands pans pour les trois prochaines années », a ajouté Marie-Andrée Mauger, responsable de la transition écologique et de l’environnement du conseil exécutif de la Ville. La réalisation de ce plan est importante pour l’ensemble du Québec, a estimé le ministre Charette. « À partir du moment où Montréal atteint ses objectifs, c’est le Québec qui se positionne encore mieux pour atteindre les siens », a-t-il indiqué, ajoutant que la métropole « est clairement un leader » au niveau municipal à travers le monde.

49 M$ pour la Ville de Québec Le gouvernement Legault alloue aussi des fonds à la Ville de Québec, a annoncé plus tard en journée le ministre Charette en compagnie du maire Bruno Marchand. La capitale recevra 49 millions de dollars pour décarboner son parc immobilier et soutenir la conversion du parc immobilier privé ; installer 100 bornes de recharges publiques pour véhicules électriques ; quantifier ses émissions de GES ainsi que réaliser 61 projets de déminéralisation et de verdissement pour réduire les impacts des changements climatiques. « Les gouvernements de proximité comme le nôtre jouent un rôle majeur dans cette lutte sans précédent [contre les changements climatiques] pour laisser un avenir meilleur aux générations futures », a déclaré le maire Marchand, dans un communiqué.