La Commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards commencera ses travaux à la mi-avril et devrait remettre ses recommandations au gouvernement avant la fin de l’été, a-t-elle annoncé jeudi.

Jean-Thomas Léveillé La Presse

Les consultations débuteront le 12 avril à Sainte-Anne-des-Monts, en Gaspésie, et se termineront le 17 mai à Baie-Comeau, sur la Côte-Nord, montre le calendrier des travaux, qui prévoit aussi des arrêts à Alma, Baie-Saint-Paul, Chibougamau, La Sarre et Val-d’Or.

Les commissaires tiendront des rencontres privées et des audiences publiques dans chacune des villes visitées. Le public pourra également s’exprimer en déposant un mémoire ou par l’entremise d’un questionnaire en ligne, a expliqué dans une conférence de presse la présidente de la Commission, Nancy Gélinas, doyenne de la faculté de foresterie de l’Université Laval et spécialiste de l’économie forestière.

Reconnaissant que les causes du déclin du caribou et les solutions pour y remédier étaient déjà connues, Mme Gélinas a expliqué que le rôle de la commission consisterait à explorer « combien ça coûte et [ce que] ça engendre comme impacts ».

« On s’adresse à tout le monde, à toute la population, pas juste les parties prenantes » qui sont concernées ou préoccupées par la sauvegarde de ce grand cervidé menacé de disparition, a-t-elle précisé.

Consciente des critiques formulées au sujet de la composition de la Commission, qui ne compte aucun biologiste, Mme Gélinas a assuré que des « experts en caribou entourent la Commission » et que des invitations seraient lancées à des sommités en la matière.

On a une belle liste d’experts qui ne sont pas nécessairement du ministère [des Forêts, de la Faune et des Parcs]. Nancy Gélinas, présidente de la Commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards

La Commission a également dévoilé les deux scénarios hypothétiques qui serviront de base aux consultations, en soulignant à grands traits que ses travaux n’ont pas pour objectif de choisir l’un ou l’autre, mais plutôt de « stimuler la réflexion ».

Le premier constitue une mise à jour des travaux entamés en 2019 dans le cadre de l’élaboration de la Stratégie pour les caribous forestiers et montagnards, tandis que le second serait sans aucun impact sur les approvisionnements forestiers.

Ce dernier prévoit d’ailleurs le retrait de plusieurs « zones d’habitats en restauration », ce qui équivaudrait à laisser mourir les caribous dans ces secteurs, ont reconnu les fonctionnaires du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), dans une séance d’information destinée aux médias.

« C’est complètement aberrant » comme proposition, a réagi le biologiste Pier-Olivier Boudreault, directeur de la conservation à la Société pour la nature et les parcs du Canada, section Québec.

L’organisation songe d’ailleurs à boycotter les travaux de la commission, a-t-il indiqué, estimant que le MFFP doit poser des « actions concrètes » pour retrouver un minimum de crédibilité dans le dossier du caribou.