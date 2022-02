Pollution dans l’air

« Si on veut des batteries, il faut du nickel », dit Charette

(Québec) Le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec a défendu vendredi sa nouvelle norme qui permettra à l’industrie d’émettre plus de nickel dans l’air. Benoit Charette avance qu’elle est sûre, qu’elle s’inscrit dans la lutte contre les changements climatiques et dans la volonté de Québec de développer la production de batteries.