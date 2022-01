La Mauricie, Montréal, Laval et Québec sont aussi touchés par un avertissement de froid extrême.

L’ensemble du sud du Québec sera frappé par des alertes de froid extrême et de bourrasques de neige en début de semaine, selon Environnement Canada.

Mayssa Ferah La Presse

La température pourrait varier entre -38 et -42 mardi matin dans plusieurs secteurs. On signale une masse d’air arctique combinée à des vents vifs dans les régions de l’Abitibi, la Beauce, Charlevoix, Drummondville, en Estrie, à Lanaudière et dans les Laurentides.

Bourrasques de neige

Dès lundi matin, des bourrasques de neige pourraient réduire la visibilité dans plusieurs régions, avertit Environnement Canada.

« À l’arrière de ce front, les températures chuteront rapidement et pourraient rendre les surfaces glacées et glissantes », indique-t-on.

Les déplacements pourraient être dangereux en raison d’un changement soudain des conditions météorologiques.

Ces périodes de neige forte sont prévues dans l’ensemble du sud du Québec. La visibilité sera rapidement réduite à nulle en raison de la neige intense et de la poudrerie.

« Les bourrasques de neige occasionnent des conditions météorologiques très changeantes ; il n’est pas rare de passer d’un ciel dégagé à une zone de forte neige en quelques kilomètres à peine. »