Environnement

Baromètre de l’action climatique 2021

Les Québécois jugent sévèrement les gouvernements

Face aux changements climatiques, les Québécois sont de plus en plus convaincus que les actions collectives sont plus efficaces que les gestes individuels. Mais il y a un hic. La population estime aussi que les gouvernements sont encore très loin d’accomplir les gestes nécessaires pour lutter contre le réchauffement planétaire. Gros plan sur le plus récent Baromètre de l’action climatique dévoilé mercredi.