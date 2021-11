Mangez-vous davantage d’aliments biologiques depuis quelques années ? Est-ce que le prix des aliments vous rebute ? Qu’est-ce qui vous motive à manger bio ? De nombreux lecteurs ont répondu à l’appel de La Presse. Nous avons retenu divers témoignages. Aperçu.

« Excellent pour ma santé et mon portefeuille »

« Depuis que j’ai combattu un cancer il y a bientôt 20 ans, tous les produits qui entrent chez moi sont biologiques à quelques rares exceptions. À la blague, je dis souvent que même mon ketchup l’est. Je mange des fruits et légumes bios [en réclame], ce qui revient presque au prix des produits [conventionnels], je cultive mon potager et je mange moins de viande, ce qui est excellent pour ma santé et mon portefeuille. »

Sylvie Cloutier

« Notre santé n’a pas de prix ! »

« Nous en mangeons depuis plusieurs années et nous en cultivons dans notre mini-jardin. Nous préférons les produits locaux l’été, marchés publics et visites des fermes biologiques environnantes, puis les Fermes Lufa en hiver. Nous évitons les fruits importés non biologiques, qui sont, à notre avis, cultivés avec de nombreux produits dangereux. Ils sont un peu plus dispendieux, mais notre santé n’a pas de prix ! »

Diane R.

Meilleur goût

« Nous mangeons quotidiennement des aliments biologiques pour notre santé et pour leur meilleur goût. Nos achats hebdomadaires sont effectués chez Tau et Avril, mais aussi chez Costco, IGA, Super C, Metro, PA. Nous avons choisi de prioriser l’alimentation biologique dans notre budget. Merci à nos producteurs, transformateurs et distributeurs. Santé ! »

Claire Aubin

Une question de coût

« Pour un même produit quand il est offert, le biologique est toujours notre premier choix. Nous acceptons de payer un prix plus cher pourvu que l’écart soit raisonnable. Quand nous jugeons que le prix est trop élevé, nous choisissons le produit non biologique. »

Robert Rosenberg

De saines habitudes de vie d’abord

« Je n’achète pas de légumes biologiques, car ils sont trop dispendieux et qu’ils ne sont pas un gage que je vivrai plus vieux en mangeant ces légumes. J’essaye plutôt d’avoir de saines habitudes de vie et de faire de l’exercice régulièrement, ce qui veut dire six jours sur sept. »

Paul Lachance

« Du beau et bon choix »

« J’ai commencé à acheter régulièrement [des aliments bios] depuis que les marchés leur donnent plus d’importance. Avant, les épiceries donnaient une mini section mal-aimée. Maintenant, il y a du beau et bon choix. Le prix aussi est plus attrayant, presque le même prix que les autres aliments non bios. »

Marie-Claude Hébert

Une habituée depuis 30 ans

« Je consomme depuis presque 30 ans le plus de produits biologiques possible. Aujourd’hui, j’achète mes aliments directement des fermes (légumes, poulet, agneau, bœuf) presque toutes certifiées bios ET locales. »

Lucie Bilodeau

Achat local

« Nous avons fait un tournant végane il y a trois ans, et c’est depuis ce temps que notre consommation de produits bios a beaucoup augmenté. On préfère payer un peu plus pour consommer des bleuets surgelés bios du Lac-Saint-Jean au lieu de ceux du Pérou, par exemple. L’achat local est important. »

Suzanne Litwin

Encourager l’agriculture de notre région

« Nous avons profité de la pandémie et du fait d’être en télétravail pour nous abonner à des paniers bios des Jardins de la Pinède à Oka. Nous sommes enchantés par la diversité des produits, par leur fraîcheur. Ce qui nous plaît le plus, en fait, c’est de consommer des produits locaux et d’encourager l’agriculture de notre région. Notre fermier de famille, on l’aime et on le soutient ! »

Isabelle Gervais

« Le comptoir bio en premier »

« J’ai pris l’habitude de me diriger vers le comptoir bio en premier. Si je ne trouve pas ce que je recherche, je vais vers le conventionnel. Que ce soit bio ou conventionnel, j’opte d’abord pour des produits du Québec, puis du Canada et, en dernier ressort, d’ailleurs. »

Marc Taillon

L’effet de la pandémie

« La pandémie nous a poussés à encourager les agriculteurs locaux. C’était important pour nous de soutenir nos fermes à proximité. Ici, à Tremblant, il y a plusieurs fermes bios, nous avons donc davantage d’aliments bios sur notre table et nous sommes conscients que c’est meilleur pour notre santé. Nous sommes tous gagnants. »

Sylvie T.

Respect du portefeuille

« Nous consommons plus d’aliments bios depuis la pandémie principalement pour leur goût, leur qualité, mais aussi, très important, pour manger local. Nous encourageons nos producteurs locaux, et même si le prix est plus élevé, heureusement, nous sommes en mesure de l’assumer. Toutefois, je comprends les gens avec un budget limité de faire des choix moins onéreux… »

Louise Savoie

Disponibilité financière

« Depuis la pandémie, je mange davantage de produits biologiques. Les activités culturelles étant arrêtées, j’avais une plus grande disponibilité financière pour l’alimentation. »

Régine Valois

Les messages ont été édités dans un souci de concision.

Commentaires colligés par Alice Girard-Bossé, La Presse