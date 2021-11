Environnement

Au Cameroun, une baleine géante sculptée à partir de bouteilles en plastique

(Kribi) « On peut utiliser les bouteilles et les valoriser » : pour sensibiliser à la problématique des déchets plastiques et la pollution des milieux marins, une ONG au Cameroun a collecté des bouteilles échouées à Kribi, cité balnéaire du sud du pays, pour sculpter une baleine en plastique longue de 12 mètres.