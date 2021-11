La question fait quasiment consensus. Pour limiter le réchauffement planétaire à 1,5 °C d’ici 2100, il faudra réduire la production de pétrole. Mais l’affaire est plus simple en théorie qu’elle ne l’est dans la réalité : on retrouve du pétrole dans une foule de produits utilisés au quotidien. Gros plan.

Éric-Pierre Champagne La Presse

Un baril de pétrole, de nombreux usages

Une fois le pétrole extrait, celui-ci est raffiné, un processus qui permet d’obtenir différents produits pétroliers. Si le plus connu est probablement l’essence que nous utilisons pour nos voitures, le pétrole se retrouve dans une foule de produits essentiels à notre quotidien. En 2019, année ayant précédé la pandémie mondiale de coronavirus, la production mondiale de pétrole totalisait 95 millions de barils par jour. Une fois raffiné, un baril contient 170 litres de pétrole.

À quoi sert le pétrole ? Voici les principaux produits issus de l’extraction pétrolière, selon l’Agence américaine de l’énergie. Pour chaque baril, presque la moitié sert à produire de l’essence. Essence : 43 %

Diesel et mazout : 30 %

Carburant d’aviation (kérosène) : 6 %

Asphalte : 2 %

Naphta : 1 %

Autres produits issus de la pétrochimie : 1 %

Lubrifiants : 1 %

Autres* : 16 % *Incluant coke de pétrole, gaz de distillation et autres produits pétroliers

Le plastique, le plus populaire des « produits dérivés »

C’est probablement le produit issu du pétrole le plus populaire. Le plastique est fabriqué à partir du naphta, obtenu grâce au processus de raffinage du pétrole. La production annuelle de plastique à l’échelle mondiale a littéralement explosé depuis 1950, passant de 2,3 millions à plus de 400 millions de tonnes en 2020. Sur les 9,2 milliards de tonnes de plastique produites depuis 1950, la moitié a été fabriquée à partir de l’an 2000. Selon l’ONU, le commerce mondial des plastiques est évalué à 1000 milliards de dollars US par année. Moins de 10 % de tout ce plastique a été recyclé. « Il n’y a pas grand-chose dans lequel on ne retrouve pas de plastique, reconnaît Éric Pineault, professeur de sociologie et membre de la chaire de recherche sur la transition écologique à l’UQAM. Il faudra réduire notre consommation pour atteindre les objectifs [climatiques], mais on continue de vouloir faire croire que tout va changer sans que rien ne change. » Que doit-on faire alors ? « On sait que c’est un changement de paradigme, mais en même temps ce n’est pas évident pour les gouvernements de dire qu’on va prendre des décisions qui vont changer la vie des gens. C’est pour ça que ça prend un plan de transition, pas juste des objectifs. »

À quoi sert tout ce plastique ? Emballages : 36 %

Bâtiments et travaux publics : 16 %

Textiles : 14 %

Biens de consommation divers : 10 %

Transport : 7 %

Appareils électriques et électroniques : 4 %

Autres : 13 %

Plastique et climat

Selon le Center for International Environmental Law, la production de plastique pourrait générer 53,5 milliards de tonnes de CO 2 d’ici 2050. Or, le budget carbone restant pour permettre de limiter le réchauffement planétaire à 1,5 °C est d’environ 460 milliards de tonnes de CO 2 . Le plastique représente donc 12 % de ce budget à ne pas dépasser. Mais le défi sera de taille, admet Jane McArthur, analyste à l’Association canadienne des médecins pour l’environnement. « Le plastique est partout et un récent rapport de l’Agence européenne de l’environnement souligne que sa production pourrait doubler dans les 20 prochaines années. » On estime qu’actuellement, 7 % de la production pétrolière mondiale sert à produire du plastique, une proportion qui ne fera qu’augmenter si la tendance se maintient. « Le plastique n’a pas toujours eu cette importance, signale Mme McArthur. Ça s’est accéléré depuis l’an 2000, mais on l’a déjà fait [utiliser moins de plastique], s’il y a une volonté politique, on peut le faire à nouveau. »

Du pétrole dans nos vêtements

On retrouve aussi du pétrole dans nos vêtements. Le polyester est l’un des produits dérivés du pétrole. C’est la fibre synthétique la plus utilisée dans le monde (70 %) dans la fabrication de différents vêtements. On estime généralement qu’il faut 1,5 kg de pétrole pour produire 1 kg de polyester. Sa production est responsable d’émissions annuelles de CO 2 équivalentes à celles de 149 millions de voitures.

10 exemples de produits fabriqués avec du pétrole Cônes de signalisation, les fameux cônes orange

Rues et routes, faites en asphalte

Rouge à lèvres

Cartes bancaires

Pneus de voitures et de vélos

Téléphones cellulaires

Souliers et bottes

Sacs à perfusion utilisés dans les hôpitaux

Manteaux d’hiver

Brosses à dents

Sources : Agence américaine de l’énergie, Atlas du plastique 2020, Center for International Environmental Law, ONU