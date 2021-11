Environnement

Inde

Des femmes se mobilisent et plantent des milliers d’arbres sur le littoral

(Sundarbans) Des Indiennes vivant dans la plus grande région de forêts de mangroves du monde dans le sud de l’Inde, confronté à des cyclones de plus en plus violents, plantent des milliers d’arbres sur le littoral dans l’espoir de protéger les communautés côtières du changement climatique.