(Glasgow) Le ministre fédéral de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault a annoncé samedi des investissements de 460 millions de dollars sur cinq ans pour protéger et agrandir 22 réserves nationales fauniques au Canada.

La Presse Canadienne

M. Guilbeault a indiqué que ce financement permettra aussi la création de 10 nouveaux parcs nationaux, de quatre nouvelles aires marines de conservation en eau douce et de 11 aires marines nationales de conservation en eau salée, tout en travaillant à l’acquisition des terres nécessaires pour agrandir et compléter les parcs nationaux existants.

À l’heure actuelle, le Canada compte 47 parcs nationaux et 55 réserves nationales de faune.

« Les Canadiens comprennent que pour lutter contre les changements climatiques, nous devons préserver la nature, soutient M. Guilbeault dans un communiqué publié samedi. Nous bâtissons des écosystèmes résilients tout en luttant contre les changements climatiques. »

PHOTO DANIEL LEAL-OLIVAS, AGENCE FRANCE-PRESSE Le ministre fédéral de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, a prononcé un discours à la COP26, jeudi.

Le gouvernement fédéral avait déjà annoncé qu’il établissait des « cibles ambitieuses » en visant à protéger 25 % de ses terres et océans d’ici 2025, et en prenant les moyens nécessaires pour atteindre 30 % d’ici 2030.

« Les changements climatiques modifient le cycle de l’eau, entraînant des inondations, des sécheresses et des incendies de forêt. Ils causent un appauvrissement de la biodiversité à un rythme sans précédent : jusqu’à un million d’espèces sont actuellement menacées d’extinction », peut-on lire dans le communiqué du ministère.

Aide internationale

De passage à la COP26, la conférence sur les changements climatiques organisée par les Nations unies qui se déroule à Glasgow en Écosse, M. Guilbeaut, qui a été nommé ministre de l’Environnement et du Changement climatique, il y a moins de trois semaines, a confirmé les engagements internationaux du Canada en matière d’aide étrangère.

Au dernier Sommet du G7, en juin, le pays s’était engagé à verser 5,3 milliards sur cinq ans pour aider à financer la lutte internationale contre les changements climatiques.

Nous avons une responsabilité historique en matière d’émissions de gaz à effets de serre. Nous avons une responsabilité envers les pays en voie de développement. Steven Guilbeault, ministre fédéral de l’Environnement et du Changement climatique

Il a précisé que le cinquième de l’aide versée sera dédié « aux solutions fondées sur la nature ayant des avantages connexes sur la biodiversité dans les pays en développement au cours des cinq prochaines années ».

Selon lui, le nouvel engagement du Canada en faveur de solutions pour le climat fondées sur la nature dans les pays les plus pauvres et les plus vulnérables est clair. « La double crise des changements climatiques et de la perte de la biodiversité doit être abordée conjointement, a-t-il souligné. La clé de la lutte contre les changements climatiques réside dans un avenir carboneutre et respectueux de la nature. En travaillant ensemble, nous pouvons protéger la nature pour assurer notre survie collective. »