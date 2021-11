Le plan pour une économie verte du Québec prévoit que 30 % des véhicules automobiles légers (1,5 million de véhicules) seront électriques d’ici 2030, tout comme 40 % des taxis et 65 % des autobus scolaires.

(Édimbourg, Royaume-Uni) François Legault annonce que 5 milliards seront investis pour permettre au Québec d’atteindre son objectif d’électrifier 55 % de sa flotte d’autobus urbains d’ici 2030. Le gouvernement québécois paiera 3,65 milliards de cette somme, alors que le reste sera financé par le fédéral et les sociétés de transport.

Hugo Pilon-Larose La Presse

En marge du sommet des Nations unies sur le climat à Glasgow, le premier ministre s’est dit certain que ces nouveaux autobus électriques seront fabriqués en partie au Québec. Il a affirmé que le gouvernement travaillait avec les entreprises Lion Électrique et Novabus pour adapter leurs installations afin qu’elles puissent répondre aux appels d’offres.

« Il faut être prudent, il faut respecter les règles internationales, mais on est très confiant que les autobus vont être fabriqués au Québec », a dit M. Legault.

« Faut pas que personne soit naïf. Tous les États du monde essaient que le maximum soit fabriqué chez eux. On ne sera pas différent des autres », a-t-il ajouté.

Avec cet investissement, Québec procède à l’achat d’environ 2148 autobus électriques, dont le processus d’acquisition commencera d’ici six mois. De ces 5 milliards, 2,6 milliards serviront à construire et convertir des garages, et 2,4 milliards pour l’achat des autobus.

