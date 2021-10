Deux groupes environnementaux demandent à la Cour supérieure du Québec de stopper les travaux de prolongement d’un boulevard à Longueuil qui sont réalisés dans l’habitat essentiel d’une espèce menacée. L’audience est prévue mercredi prochain.

Éric-Pierre Champagne La Presse

Rappelons que la Ville de Longueuil procède à des travaux pour le prolongement du boulevard Béliveau dans l’arrondissement de Saint-Hubert. Or, ces travaux ont déjà détruit une partie de l’habitat essentiel de la rainette faux-grillon, une espèce menacée dont l’habitat est légalement protégé par la Loi sur les espèces en péril (LEP).

Ces travaux ont été autorisés par Québec en vertu de simples déclarations de conformité, une procédure moins contraignante qu’une demande d’autorisations ministérielle.

Le Centre québécois du droit de l’environnement (CQDE) et la Société pour la nature et les parcs (SNAP) ont déposé vendredi une demande d’injonction en Cour supérieure afin « d’obtenir la suspension des travaux et activités susceptibles d’altérer l’habitat essentiel de la rainette [faux-grillon de l’Ouest] ».

Dans l’intervalle, le ministre fédéral de l’Environnement, Jonathan Wilkinson, a demandé à son homologue provincial Benoit Charrette de « mettre en place des mesures de protection et de conservation de l’espèce, en particulier à Longueuil à court terme, et en général au Québec à long terme », a rapporté Le Devoir vendredi.

Selon des informations obtenues par La Presse, Ottawa aurait d’ailleurs deux scénarios sur la table : un premier décret pour intervenir à Longueuil, et un deuxième qui aurait une portée plus large à l’échelle de la province.

Une espèce au bord de l’extinction

Un récent rapport du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), indique que moins du quart des populations de rainettes faux-grillon qui subsistent à ce jour « seraient capables de se maintenir à moyen terme si les conditions demeuraient telles quelles ».

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Une rainette faux-grillon

Si le ministre Wilkinson concluait que Québec ne prend pas les mesures suffisantes pour protéger cette espèce, il aurait l’obligation légale de recommander l’adoption d’un décret par le gouvernement fédéral, selon la loi.

En plus de leur requête en Cour supérieure, la SNAP et le CQDE ont également déposé vendredi un recours en Cour fédérale, comme elles s’étaient engagées à le faire la semaine dernière si Jonathan Wilkinson ne recommandait pas l’adoption d’un décret avant le 20 octobre.

Une demande similaire avait été faite en en 2014 par Nature Québec et la SNAP afin de forcer l’ancienne ministre de l’Environnement Leona Agglukkaq à recommander un décret pour protéger l’espèce et son habitat à La Prairie, sur la Rive-Sud du Montréal. Quelques mois plus tard, la Cour fédérale avait sévèrement blâmé l’ancienne ministre conservatrice lui donnant alors six mois pour recommander un décret d’urgence, qui a été été adopté par la suite par le nouveau gouvernement libéral de Justin Trudeau.

Dans le cas du prolongement du boulevard Béliveau, plusieurs documents obtenus par La Presse démontent que Québec connaissait depuis au moins 2003 l’importance de ce secteur pour la rainette faux-grillon. Dans une lettre datant du 20 mars 2003, le ministère de l’Environnement du Québec écrivait à la Ville de Longueuil que « notre ministère ainsi que la FAPAQ [ancienne Société de la faune et des parcs] ne voient pas d’un bon œil le remblayage des zones humides et la relocalisation des espèces fragiles et menacées ».

Dans une autre missive datée du 14 avril 2003, Québec écrivait à la ville que « compte tenu de l’état d’avancement de votre projet et que les milieux humides seraient enclavés par les prolongements des boulevards Béliveau et Roberval, et malgré tout l’intérêt que présentent ces milieux, nous sommes prêts à accepter de recevoir une demande de l’autorisation en vue de vous permettre de réaliser des travaux dans le secteur indiqué ».