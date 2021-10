Environnement

Consommation d’énergie

Le Canada parmi les cancres de la planète

(Ottawa) Un examen annuel des systèmes énergétiques des différents pays suggère que les Canadiens sont – et resteront – parmi les plus gros consommateurs d’énergie au cours de la prochaine décennie, même si les politiques s’intensifient pour rendre le pays plus écoénergétique.