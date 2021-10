Environnement

Phtalates

Une étude lie 100 000 décès prématurés au plastique

(New York) La présence de composés chimiques appelés phtalates dans les matières plastiques et que l’on retrouve dans des aliments et objets du quotidien (nourriture, vêtements, cosmétiques, jouets…) pourrait provoquer la mort prématurée chaque année de 100 000 Américains de 55 à 64 ans, selon une étude rendue publique mardi.