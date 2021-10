Environnement

Le parc des Everglades menacé par le changement climatique

(Miami) Umberto Gimenez adore les alligators. Capitaine d’un hydroglisseur dans le parc national des Everglades, il se plaît à leur donner des petits surnoms et rit en pensant à leurs facéties au sein de cette vaste zone humide subtropicale qui abrite plus de 2000 espèces de faune et de flore. Mais le temps presse pour sauver l’écosystème de ces reptiles, mis en danger par le changement climatique.