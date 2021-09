Environnement

Plus de 200 millions de réfugiés climatiques d’ici 2050

(Barcelone) Le changement climatique pourrait pousser plus de 200 millions de personnes à quitter leur foyer au cours des trois prochaines décennies et créer des migrations massives à moins que des mesures urgentes ne soient prises pour réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre et combler les retards de développement, selon un rapport de la Banque mondiale.