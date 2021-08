Environnement

Allemagne et Belgique

Le réchauffement en cause dans les inondations dévastatrices

(Paris) Le réchauffement climatique a renforcé la probabilité et l’intensité des inondations qui ont ravagé l’Allemagne et la Belgique en juillet, faisant plus de 200 morts et des milliards d’euros de dégâts, selon une étude rendue publique mardi.