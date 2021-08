La Ville de Montréal a déposé mercredi son règlement visant à bannir les plastiques à usage unique dans la métropole dès le 1er mars 2023 et les sacs de plastique à partir du 1er septembre 2022.

Alice Girard-Bossé La Presse

« On annonce la fin du plastique à usage unique à Montréal. Pas question pour nous d’attendre les autres paliers de gouvernement. […] L’objectif est nécessaire et il faut l’atteindre », a déclaré d’emblée la mairesse de Montréal, Valérie Plante, en conférence de presse.

La liste complète des produits qui seront touchés par cette interdiction a été dévoilée mardi. Les gobelets et contenants à emporter en mousse de polystyrène, les barquettes en polystyrène pour les fruits ou les légumes, ou encore les ustensiles en plastique sont tous inclus dans cette réglementation.

Les articles à usage unique qui sont vendus à l’étalage ne seront pas touchés. Ainsi, les pailles en plastique continueront à être commercialisées, mais ne seront plus distribuées lors de l’achat de nourriture prête à consommer.

Les articles à usage unique dans un organisme à but non lucratif, dont la mission inclut la distribution d’aliments, ne sont pas visés.

« Malgré leur utilisé apparente, l’ensemble de ces produits ont un impact environnemental majeur. Vous n’êtes pas sans savoir que le plastique met des centaines, parfois des milliers d’années à se décomposer, alors qu’on sait très bien que des alternatives existent », a indiqué la responsable de la transition écologique et de la résilience au comité exécutif, Laurence Lavigne Lalonde.

Le règlement entrera en vigueur le 1er mars 2023. « On a prévu des délais pour permettre aux commerces et aux restaurants de se concentrer sur la reprise de l’activité économique et d’écouler leurs inventaires », a indiqué la mairesse.

Les entreprises qui ne respectent pas le règlement pourraient recevoir une amende entre 400 $ et 2000 $ et jusqu’à 4000 $ en cas de récidive.

Les sacs d’emplettes

Dès le 1er septembre 2022, la distribution de certains sacs d’emplettes à usage unique dans les commerces de détail et les restaurants sera également interdite. Le règlement s’applique à tous les sacs à usage unique, quelle que soit leur épaisseur.

Les sacs d’emballage qui sont utilisés pour transporter des denrées alimentaires, comme les fruits et les légumes, jusqu’à la caisse, demeureront autorisés.

Ce règlement entrera en vigueur dans un an. Les spécialistes estiment que le temps requis pour que les entreprises écoulent leurs réserves de sacs est d’environ six mois.

Les Montréalais jettent aux ordures 15 000 tonnes de plastique à usage unique chaque année. Le seul centre d’enfouissement de la région de Montréal atteindra sa pleine capacité en 2029.

Loi fédérale

En octobre 2020, Ottawa avait également annoncé qu’il souhaitait interdire différents articles en plastique à usage unique dès 2021. Le gouvernement fédéral avait proposé d’interdire six types d’objets, soit les sacs en plastique, les pailles, les bâtonnets à mélanger, les porte-canettes, les ustensiles et les récipients alimentaires faits de plastiques difficilement recyclables.

Le ministre du Patrimoine canadien et ancien militant écologiste Steven Guilbeault avait indiqué vouloir bannir ce qui ne peut être recyclé et recycler le reste.

Lors du sommet des pays du G7 tenu en 2018, le Canada avait signé une charte s’engageant à ce que tout le plastique produit dans leur pays soit réutilisé, recyclé ou brûlé pour produire de l’énergie d’ici 2040.