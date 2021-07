Environnement

Le réchauffement climatique pourrait favoriser les navires dans l’Arctique 

On savait déjà que le réchauffement du climat allait occasionner d’importants changements pour la navigation maritime dans l’Arctique. Or, selon une nouvelle étude menée par des scientifiques d’Environnement Canada, il sera possible de naviguer pendant une partie de l’année par le passage du Nord-Ouest et le « pont de l’Arctique » si le réchauffement moyen de la planète dépasse les 2 degrés, un scénario de plus en plus plausible.