Environnement

Un « dôme de chaleur » dans l’ouest du Canada amène des températures record

(Ottawa) Écoles et centres de vaccination contre la COVID-19 fermés, épreuves de sélection olympique décalées et habitants réfugiés dans des centres de « rafraîchissement » : l’Ouest du Canada et des États-Unis battait encore lundi de nouveaux records « historiques » de températures provoqués par un « dôme de chaleur » à l’intensité rarissime.