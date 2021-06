Le rapport, publié mardi par la Société pour la nature et les parcs du Canada (SNAP), indique que le Québec et le gouvernement fédéral sont les seules juridictions à s’approcher de l’objectif de 17 % de conservation.

Le Québec est premier de classe dans un nouveau rapport qui note les gouvernements du pays sur la façon dont ils ont répondu à l’engagement canadien de conserver au moins 17 % de sa masse terrestre et 10 % de ses océans d’ici 2020.

Bob Weber La Presse Canadienne

« Bien que des progrès restent à faire partout, nous tenions à féliciter tout particulièrement le Québec, qui se distingue comme la seule administration à s’être engagée à atteindre les objectifs de protection de 17 % et de 10 %, et à avoir été très près de les réaliser », souligne la directrice générale nationale de la SNAP Canada Sandra Schwartz.

L’Alberta obtient le pire résultat, ayant notamment abandonné l’objectif de 2020.

« C’est en grande partie lié à la volonté politique », a déclaré la porte-parole de la société, Alison Woodley.

Le groupe a choisi d’examiner dans quelle mesure différentes juridictions canadiennes sont parvenues à atteindre les objectifs d’Aichi, un accord international signé par le Canada en 2010. L’idée, a déclaré Mme Woodley, était d’apprendre comment mieux atteindre la prochaine série d’objectifs de conservation de -30 % des terres et des océans d’ici 2030.

Le rapport a utilisé des normes internationalement reconnues sur ce qui constitue une protection et des données fédérales sur la superficie des terres couvertes.

À l’échelle nationale, le Canada a atteint et dépassé ses objectifs océaniques pour 2020, mais a été en deçà de plus de trois points de pourcentage pour les objectifs terrestres. Ce fut suffisant pour que le gouvernement fédéral obtienne un B+ (océans) et un A- (zones terrestres), selon le rapport.

Le rapport attribue les progrès d’Ottawa au financement – le budget fédéral de 2021 comprenait 2,3 milliards pour la conservation – ainsi qu’à une volonté de travailler avec les groupes autochtones.

Le Québec a de son côté presque atteint ses objectifs de conservation des zones terrestres, conservant 16,7 % de son territoire.

« La province a travaillé avec les collectivités et les Premières Nations pour identifier et mettre en œuvre de nouvelles aires protégées », a déclaré Mme Woodley.

L’Alberta, pas tellement. Bien que la province ait protégé plus de 15 % de sa masse terrestre, le rapport souligne que l’Alberta a mis à mal le réseau existant de parcs provinciaux, tenté d’ouvrir les contreforts des Rocheuses à l’exploitation du charbon et s’est éloignée de plans qui auraient créé certaines des nouvelles aires protégées les plus importantes du pays.

« Il ne s’agit pas seulement de domaines de protection », a dit l’autrice du rapport Anna Pidgorna. « L’Alberta recule à bien des égards. »

Alberta Environment n’a pas immédiatement répondu à un message lui demandant de décrire les mesures de conservation prises par le gouvernement conservateur uni.

L’Ontario et Terre-Neuve-et-Labrador partagent la note de F de l’Alberta. L’Ontario a protégé moins de 1 % de ses terres au cours de la dernière décennie, et l’histoire est semblable à Terre-Neuve-et-Labrador, où le pourcentage de terres protégées est parmi les plus faibles au Canada.

Le reste du pays est un mélange, a indiqué Mme Woodley.

La Saskatchewan est critiquée pour avoir protégé moins de 10 % de ses terres et affaibli les protections sur les prairies indigènes, mais est félicitée pour avoir travaillé avec des groupes autochtones et accordé une protection provisoire à une nouvelle zone. Le Manitoba a fait des progrès précoces, selon le rapport, mais a récemment discuté des possibilités de déclasser des parcs ou de les faire passer à d’autres modèles.

La Colombie-Britannique a près de 20 % de ses terres sous protection. Mais la province est critiquée pour l’absence de progrès récents et le sous-financement des parcs dont elle dispose.

Les Territoires du Nord-Ouest obtiennent un B+ pour la création de nouvelles aires protégées et leur collaboration avec les groupes autochtones pour les définir et les gérer.

Mme Woodley a déclaré que l’étude montre que le financement fait une grande différence dans la création d’aires protégées. Le temps et la patience aussi.

« La conservation prend du temps », a-t-elle souligné.

« Un obstacle majeur à la réalisation de l’objectif de 17 % était le manque de temps. Si nous voulons atteindre l’objectif de 30 %, nous devons commencer maintenant. »

Mme Woodley a déclaré que la conservation des terres est le meilleur moyen de lutter contre la perte d’espèces et la diminution de la biodiversité dans le monde.

« La perte d’habitats est le principal moteur du déclin de la nature. La protection de l’habitat doit être au cœur de la solution. »