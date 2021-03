Environnement

Planète bleue, idées vertes

Soutenir le moral des troupes

On entend beaucoup parler de l’écoanxiété que suscitent les changements climatiques chez les jeunes. L’avenir les inquiète. Mais pour les adultes qui travaillent et militent à temps plein en environnement, l’écoanxiété est une réalité quotidienne qui peut facilement devenir envahissante, voire paralysante. Éco-motion, un organisme à but non lucratif fondé Estrie, a entrepris de leur venir en aide.