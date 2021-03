(Montréal, Québec) Le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) émet d’importantes réserves sur le projet d’usine de liquéfaction de gaz naturel Énergie Saguenay. « La balle est maintenant dans le camp du promoteur » s’il veut obtenir le feu vert du gouvernement, affirme le ministre de l’Environnement, Benoit Charette.

Jean-Thomas Léveillé

La Presse

Fanny Lévesque

La Presse

Le complexe industriel que souhaite construire GNL Québec, renommée Symbio Infrastructure en février, sur les rives de la rivière Saguenay, dans l’arrondissement La Baie, servirait à exporter du gaz fossile de l’Ouest canadien sur les marchés asiatiques et européens.

Le BAPE remet fortement en doute l’affirmation du promoteur du projet voulant que cette usine contribue à réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES).

« Il suffit de faire varier quelques hypothèses utilisées dans [l’analyse] » pour que le bilan soit « au mieux » neutre ou « au pire » une augmentation nette des émissions de GES au niveau planétaire, affirme le rapport.

Le BAPE recommande ainsi que la décision d’autoriser ou non le projet, qui relève du ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques Benoit Charette, s’appuie sur un scénario d’ajout net de GES.

Le rapport souligne également que « la fenêtre d’opportunité pour le projet Énergie Saguenay semble s’être considérablement réduite depuis [son] annonce initiale » en 2014, en raison de l’incertitude quant à la demande mondiale en gaz naturel liquéfié (GNL) et en raison de « la frilosité croissante des investisseurs pour ce type de projets ».

« La demande en gaz naturel décroîtrait en Europe au moment où le projet Énergie Saguenay débuterait sa phase d’exploitation en 2026 et demeurerait soutenue en Asie jusqu’en 2040, pour décroître par la suite », peut-on lire.

La durée de vie de l’usine de liquéfaction Énergie Saguenay devrait être de 25 à 50 ans, selon Symbio Infrastructure, soit minimalement jusqu’en 2051.

Pas une énergie de transition

Le BAPE remet aussi en question la prétention de l’entreprise à l’effet que le gaz naturel soit une énergie de transition, qui « peut apparaître vraie à court ou moyen terme », mais qui « serait difficilement soutenable » dès que les technologies de stockage et de production d’énergies renouvelables gagneront en rentabilité.

Ainsi, Énergie Saguenay « pourrait constituer un frein à la transition énergétique » dans les marchés visés, puisque le projet « aurait pour conséquence de verrouiller à long terme les choix énergétiques des pays clients et, conséquemment, [leurs] émissions de GES », poursuit le rapport.

« Énergie Saguenay contribuerait au maintien, voire à la croissance, du secteur pétrolier et gazier de l’Amérique du Nord et de l’Ouest canadien, en particulier », en créant des débouchés pour « environ 10 % » de la production actuelle de gaz naturel au Canada, affirme le rapport du BAPE.

Le rapport s’attarde aussi aux 400 passages annuels de méthaniers dans le fjord du Saguenay, qui représente « un risque non négligeable » pour la survie du béluga, une espèce en voie de disparition.

La commission n’a pas non plus été en mesure de « se prononcer sur l’acceptabilité sociale » à l’égard du projet qui sème la controverse.

« La commission est également d’avis que le clivage sociétal observé risque de perdurer, quelle que soit la décision du gouvernement », écrit-on.

« Le projet ne se qualifie pas à l’heure actuelle », dit Charette

Le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques, Benoit Charette, estime que c’est maintenant au promoteur de « renouveler son argumentaire [ou] déposer de nouveaux éléments de réponses » pour répondre aux exigences fixées par le gouvernement Legault.

« On leur a posé trois conditions très claires qui sont maintenues encore à ce jour: acceptabilité sociale, favoriser la transition énergétique et contribuer à la diminution mondiale des GES, et le rapport ne permet pas de conclure que ces trois conditions seraient respectées. La balle est réellement dans le camp du promoteur », a fait valoir le ministre Charette.

Mais le temps presse alors que l’évaluation environnementale du ministère de l’Environnement doit être complétée au cours de l’été. C’est avec cette évaluation en main que le ministre doit donner ou non le feu vert au projet. « Le rapport du BAPE va nous aider grandement dans notre étude environnementale », a ajouté le ministre Charette.

En vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, le ministre de l’Environnement ne peut pas donner son aval ou rejeter un projet sur la base d’un rapport du BAPE puisqu’une étude environnementale complète doit être exécutée.

Dans une déclaration écrite transmise aux médias, le vice-président développement et finance et président par intérim de Symbio Infrastructure, Tony Le Verger, affirme ne pas être surpris des conclusions du rapport du BAPE, qui soulève « des questions légitimes ».

« Il s’agit d’un rapport prudent qui reconnaît à la fois les avantages du projet et met en lumière les aspects qui devront faire l’objet de précisions additionnelles, affirme M. Le Verger. Nous sommes lucides et nous savons que nous avons des devoirs à faire. »

Vue d’ensemble requise

L’usine Énergie Saguenay, si elle est autorisée, devrait être alimentée par un gazoduc partant du nord de l’Ontario et traversant l’Abitibi, la Haute-Mauricie et le Lac-Saint-Jean que Symbio Infrastructure souhaite aussi construire et qui doit faire l’objet d’une évaluation environnementale distincte.

La construction d’une ligne électrique à haute tension serait aussi requise.

Le rapport du BAPE souligne qu’une évaluation des « impacts cumulatifs des projets connexes » à Énergie Saguenay devrait être réalisée advenant l’autorisation du projet.

Il fait une multitude d’autres recommandations, comme la mise en place de plans d’intervention en cas d’accident terrestre ou maritime et l’imposition de conditions pour assurer la remise en état des lieux en cas de cessation des activités.

Il souligne également « plusieurs impacts » sur l’industrie récréotouristique, sur les milieux de vie humains, ainsi que sur les milieux humides et hydriques, « qui mériteraient l’attention des parties prenantes si le projet était réalisé ».

Soulignant que la division sociale dans la région pourrait perdurer, que le projet se réalise ou non, le BAPE recommande aussi un suivi des impacts psychologiques et sociaux du projet par les autorités publiques.

Le BAPE souligne que cette commission d’enquête a généré une participation record, avec le dépôt de 2580 mémoires et 928 questions soumises par le public.