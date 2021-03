On enfouit 17 000 tonnes de déchets chaque jour, au Québec. L’équivalent de 140 locomotives de VIA Rail. Une commission d’enquête du BAPE s’amorce cette semaine sur la gestion de nos « résidus ultimes ». Certains y voient un nécessaire état des lieux, d’autres déplorent que l’exercice ne touche pas au cœur du problème : l’énorme quantité de matières résiduelles que nous générons.

Jean-Thomas Léveillé

La Presse

« C’est comme s’intéresser au symptôme d’un problème plutôt que s’intéresser à sa source », se désole Amélie Côté.

L’analyste en réduction à la source et en consommation responsable de l’organisation Équiterre regrette que la commission d’enquête sur « l’état des lieux et la gestion des résidus ultimes » ne permette pas de « s’attaquer au vrai problème ».

En donnant le mandat au Bureau d’audiences publiques en environnement (BAPE) de se pencher sur la « gestion des résidus ultimes », le gouvernement Legault cherche ce qu’on doit faire de nos déchets, mais pas à les réduire, estime-t-elle.

« On ne peut pas juste traiter d’élimination sans traiter de la génération des déchets », pense également Karel Ménard, directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets (FCQGEQ).

Le Québec a enfoui ou incinéré 722 kilogrammes de déchets par habitant en 2019, d’après les plus récentes données disponibles de Recyc-Québec, un chiffre en hausse depuis 2016.

Nécessaire vision d’ensemble

La tenue d’une commission d’enquête du BAPE sur les résidus ultimes est néanmoins nécessaire aux yeux du Front commun, alors que le précédent exercice du genre remonte au milieu des années 90.

« La situation a changé ; il y a moins de dépotoirs, les programmes de récupération sont plus avancés », souligne Karel Ménard, qui constate qu’il manque aujourd’hui une « vision d’ensemble » des matières résiduelles.

Il trouve d’ailleurs « bizarre » que Québec ait autorisé l’agrandissement des sites d’enfouissement de Sainte-Sophie et de Drummondville et que soient étudiées les demandes d’agrandissement des sites de Lachenaie et Bury avant la tenue de la commission d’enquête plus large du BAPE.

La commission d’enquête aura le mérite de « permettre une grosse prise de conscience, de mettre tout le monde à niveau », croit Michel Allaire, coordonnateur à l’environnement de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).

Ça va vraiment donner l’image pour la province au complet, jusque dans le Nord, et pour les communautés autochtones. Michel Allaire

La CMM, qui regroupe 82 municipalités totalisant la moitié de la population du Québec, a déjà affiché sa volonté de réduire à zéro l’enfouissement de matières résiduelles d’ici 2035, mais elle devra trouver d’autres façons d’éliminer les déchets.

Le gouvernement Legault, lui, ambitionne de réduire de moitié la quantité de déchets enfouis au Québec d’ici 2025.

Les solutions pour réduire l’enfouissement, mais aussi la génération pure et simple de grandes quantités de déchets, sont connues et sont en partie politiques, soulignent les observateurs consultés par La Presse.

« Les sites d’enfouissement sont tellement vastes, leurs [tarifs] sont tellement bas, ça fait concurrence aux autres solutions », lance Karel Ménard.

Les étapes du BAPE

Les audiences du BAPE se déroulent en deux parties : la première vise à répondre aux questions des citoyens, d’ici le 1er avril, et la deuxième leur permettra d’exprimer leur opinion, à partir du 25 mai. Le BAPE tiendra d’ailleurs mercredi à 19 h, sur sa page Facebook, une « rencontre préparatoire publique » pour expliquer le déroulement de la commission d’enquête. Le rapport des commissaires Julie Forget, Pierre Renaud et Joseph Zayed devra être remis au plus tard le 22 décembre 2021.