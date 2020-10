Climat

Des célébrités appellent à résoudre la crise climatique avant 2030

(San Francisco) Hommes et femmes politiques, militants, célébrités et personnalités, dont le prince William et le pape François, ont appelé samedi à agir à tous les niveaux pour résoudre la crise climatique dans la décennie actuelle, la liant aux inégalités économiques et raciales, au cours d’un évènement virtuel en faveur du climat.