La taxe fédérale sur le carbone est entrée en vigueur le 1er avril 2019 en Ontario, en Saskatchewan, au Manitoba et au Nouveau-Brunswick. Elle s’applique également en l’Alberta depuis le 1er janvier. Elle est présentement de 30 $ la tonne et elle sera majorée à 40 $ en 2021 et à 50 $ en 2022.