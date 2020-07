Forte hausse des émissions de méthane, puissant agent du réchauffement

(Paris) Les émissions mondiales de méthane, gaz à effet de serre beaucoup plus puissant que le CO 2 , ont augmenté de 9 % entre 2006 et 2017, avec pour principale origine les secteurs de l’énergie et de l’agriculture, selon une étude publiée mercredi.