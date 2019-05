Alerte sur des sanctuaires de la biodiversité au Brésil

Le Brésil abrite plus de la moitié de la biodiversité mondiale, mais des paradis écologiques comme l'Amazonie ou le Pantanal sont menacés par la voracité de lobbys, qui ont trouvé leur champion en Jair Bolsonaro.

Elle est l'un des ultimes refuges du roi des forêts d'Amérique latine, le jaguar, mais aussi des dauphins roses, menacés d'extinction. Elle a encore bien des secrets à livrer puisque en 20 ans, 2200 nouvelles espèces de plantes et de vertébrés y ont été découvertes.

«Avant, on prenait notre nourriture directement dans les arbres, à présent, il faut planter», se désolait récemment le vieil indigène Mojtidi Arara, fine baguette dans le nez. Il avait dû faire une heure de marche dans la brousse pour aller chercher des régimes de bananes.

Même si elle a ensuite baissé en février (-57%) et mars (-77%), 268 km 2 de forêt ont disparu au premier trimestre. Sur les 12 derniers mois, la déforestation a progressé de 24%.

La déforestation, qui avait baissé de manière spectaculaire en Amazonie de 2004 à 2012, est repartie de plus belle en janvier : +54% par rapport à janvier 2018, d'après l'ONG Imazon.

«Ça passe un message aux agriculteurs et surtout aux mafias du crime organisé qui occupent les terres», déplore Emilio La Rovere, directeur du laboratoire d'études sur l'environnement de l'Université fédérale de Rio de Janeiro (UFRJ).

«C'est la force majeure derrière le phénomène de déforestation dans ce nouveau Far West», explique M. La Rovere. Pourtant, le Brésil «a une surface de terres cultivables suffisante pour augmenter sa production jusqu'à la fin du siècle sans avoir à toucher à un hectare de forêt en plus».

La déforestation contamine les écosystèmes aquatiques et contribue au dérèglement climatique en émettant des millions de tonnes de carbone dans l'atmosphère.

Jaguar, loutre géante

Moins connu, le Pantanal est un autre immense sanctuaire de biodiversité fragilisé, qui compte la plus grande concentration d'animaux sauvages d'Amérique du Sud et plus de 665 espèces d'oiseaux.

Les inondations qui submergent chaque année cette gigantesque plaine permettent la migration et la génération d'une énorme quantité de poissons, oiseaux, reptiles ou plantes.

Le jaguar, la loutre géante, l'ara hyacinthe, mais aussi le caïman ou le grand oiseau jabiru sont les attractions de l'écotourisme de la région.

Là aussi la biodiversité est en danger : déforestation et érosion des sols, pesticides avec le soja, surpêche, barrages hydro-électriques qui perturbent le délicat cycle hydraulique, extraction minière et pollution, braconnage et tourisme sauvage.

Enfin la Forêt atlantique est un autre grand ensemble au Brésil d'écosystèmes de forêts luxuriantes qui s'étire le long du littoral sur 100 000 km2, de Natal, au nord, jusqu'au Sud, et qu'on retrouve même au coeur de Rio de Janeiro.

Contrairement à l'Amazonie, elle a commencé à être massacrée par l'homme dès la colonisation. Plantations de canne à sucre et de café puis fragmentation avec l'urbanisation progressive du littoral l'ont laissée en lambeaux.

«Aujourd'hui, on a défriché 20% de la forêt amazonienne, mais il ne reste que 15% de la Forêt atlantique», dit M. La Rovere.

Pourtant, on reboise la Mata, des espèces comme le tamarin-lion doré, menacé d'extinction, revivent. «Les États (plus riches) du Sud-est ont des moyens et font des efforts».