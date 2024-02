Hausse des droits de scolarité pour les étudiants canadiens La ministre Déry contredite par son comité consultatif

(Québec) La hausse de 33 % des droits de scolarité payés par les étudiants du reste du Canada qui viennent fréquenter les universités McGill et Concordia « semble peu justifiée et risque de compromettre l’accès à une éducation de qualité et de priver la société de talents potentiels », soutient un comité chargé de conseiller la ministre de l’Enseignement supérieur, Pascale Déry.