Le Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais (SEO) a accepté, dans la nuit de lundi à mardi, l’entente de principe intervenue entre Québec et la Fédération autonome de l’enseignement (FAE). Il s’agit du troisième syndicat affilié à la FAE à voter en faveur de l’entente.

Sur sa page Facebook, le SEO précise que l’entente a été adoptée avec 57 % des voix, « après plusieurs heures de discussions en assemblée générale » réunissant « plus de 2000 enseignantes et enseignants » des centres de services scolaires Coeur-des-Vallées, des Draveurs et Portages-de-L’Outaouais.

« Par respect pour tous les profs concernés par cette négociation, le SEO ne commentera pas publiquement le contenu de l’entente de principe jusqu’à la tenue des instances locales de tous les syndicats affiliés à la FAE », ajoute le syndicat.

La semaine dernière, l’Alliance des professeur(e)s de Montréal et le Syndicat des enseignants de la Pointe-de-l’Île ont eux aussi accepté l’entente de principe, à 52 % et 58,5 %, respectivement.

À l’inverse, le Syndicat de l’enseignement de la région de Laval a rejeté l’entente à 68 %.