PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE

« Notre contribution est un message de solidarité et de soutien au combat que livrent les collègues pour mettre un frein à la détérioration des conditions de travail et d’exercice dans le milieu de l’éducation », a déclaré Stéphane Lapointe, président de la FPEP-CSQ. Il représente 3500 membres, des profs, mais aussi du personnel professionnel et de soutien.