(Québec, Montréal) Face aux avancées dans les négociations avec Québec, la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) évalue ce jeudi ses options. Parmi celles-ci : suspendre la grève générale illimitée ou demander l’ajout d’un conciliateur. François Legault affirme que la négociation « va bien » avec les enseignants, et renvoie la chaleur sur le syndicat des infirmières.

Comme chaque semaine, la FAE tiendra ce jeudi son conseil fédératif de négociations, qui réunit les exécutifs des syndicats membres. Entre autres options, celui-ci pourrait décider de poursuivre la grève, de la suspendre ou encore de demander un conciliateur, comme le front commun l’a fait.

Le ministre de l’Éducation dit avoir « espoir » que la grève sera suspendue.

« C’est à eux de prendre cette décision, mais s’ils annonçaient qu’ils vont suspendre la grève, ce serait une très bonne chose pour les enfants, leurs parents et évidemment pour le personnel scolaire qui trouve ça difficile », a déclaré Bernard Drainville.

« Avant de dire comment se fera le rattrapage, il faut voir combien de temps va durer la grève. Je le dis et je le répète, je souhaite que l’on conclue des ententes le plus vite possible », a plaidé de son côté le premier ministre. M. Legault est d’ailleurs optimiste : « Je trouve que ça va bien avec les enseignants ».

PHOTO JACQUES BOISSINOT, LA PRESSE CANADIENNE François Legault

La présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, a brièvement indiqué que « les canaux de communications » ont toujours été ouverts, incluant avec la FAE. « Maintenant, ils ont des instances à faire aujourd’hui, alors on va les laisser faire leurs discussions », a-t-elle dit, jeudi.

Mercredi, la présidente de la FAE disait souhaiter que Québec intensifie les pourparlers pour arriver à une entente avant Noël. « Ça ne va pas bien aux tables [de négociation], on n’avance pas », a déclaré Mélanie Hubert.

Les enseignants « tiennent le coup »

Jeudi matin, devant l’école Marie-Anne à Montréal, les grévistes semblaient plus déterminés que jamais à ne pas lâcher le morceau.

« On tient le coup parce qu’il le faut », dit Amy Lincourt, enseignante de cette école. Elle souhaite une résolution rapide du conflit, notamment pour ses élèves, des raccrocheurs âgés de 16 à 21 ans, mais ajoute néanmoins qu’elle n’est « pas à rabais ».

« On va rester aussi longtemps qu’il le faut pour qu’il y ait de vrais changements », ajoute l’enseignante, qui est à compléter sa maîtrise qualifiante pour obtenir son brevet d’enseignement.

Et financièrement ? « Je me suis préparée parce qu’on nous avait avertis. La cause justifie ce type de sacrifice. On en fait sans arrêt en classe, que ce soit maintenant au niveau financier, c’est la suite logique des choses » dit Mme Lincourt.

Sur ses patins à roues alignées, l’enseignant Tuan Bui circule entre les voitures qui klaxonnent, rue Sauvé.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Sur ses patins à roues alignées, l’enseignant Tuan Bui circule entre les voitures qui klaxonnent, rue Sauvé.

Il en est à sa 18e année comme prof et insiste sur les conditions de travail qui doivent être améliorées, notamment en ce qui a trait à l’intégration des élèves. « Le retour des vraies classes d’adaptation rendrait les classes régulières plus légères », dit celui qui a beaucoup travaillé dans les écoles primaires. « La tâche est lourde », dit M. Bui.

Père de famille de 40 ans, il est prêt à rester dans la rue tant qu’il le faudra. « On vide le CELI », dit-il en riant. « Il faut le faire, sinon qui va le faire ? », demande-t-il.

Chaleur sur la FIQ

François Legault a renvoyé jeudi la chaleur sur la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) qui, comme la FAE, ne fait pas partie du front commun syndical. Si le premier ministre a affirmé que la négociation « va bien » avec les enseignants, elle est plus « compliquée » avec le plus important syndicat d’infirmières. « Avec les infirmières et la FIQ, c’est plus compliqué », a-t-il lancé.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE La FIQ, qui réunit 80 000 professionnelles en soins, sera à nouveau en grève du 11 au 14 décembre.

« Je trouve que ça n’a pas de bon sens qu’un syndicat puisse bloquer, par exemple, une prime qu’on veut donner à une infirmière de nuit, parce qu’il nous en manque de nuit, ou une prime qu’on veut donner à une infirmière qui accepte d’aller travailler dans une région où il manque beaucoup d’infirmières », a souligné M. Legault à son arrivée à la période de questions.

Ça n’a pas de bon sens que la FIQ dise : moi, je veux continuer d’être capable de bloquer cette flexibilité. On n’arrivera jamais, jamais à améliorer les services en santé si on n’a pas de la flexibilité de la part du syndicat de la FIQ. François Legault, premier ministre du Québec

La FIQ, qui réunit 80 000 professionnelles en soins, sera à nouveau en grève du 11 au 14 décembre. Le syndicat réclame notamment une loi sur des ratios sécuritaires en soins de santé au Québec et diverses mesures pour améliorer la conciliation vie personnelle-travail.