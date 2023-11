Un ras-le-bol : c’est ce qu’expriment ce mardi des dizaines de milliers de travailleurs syndiqués qui sortent dans les rues pour réclamer de meilleures conditions de travail.

Devant l’école spécialisée Irénée-Lussier, à Montréal, des dizaines de manifestants du Front commun entament la première de leurs trois journées de grève, au son de la chanson La manifestation des Cowboys Fringants.

Isabelle Fortier est préposée aux élèves handicapés dans cette école. Elle manifeste pour « [ses] jeunes », mais aussi pour de meilleures conditions de travail.

« Je m’occupe de tout ce qui est soins d’hygiène pour les enfants. On n’a pas un gros salaire et on n’a pas de super conditions. Ces temps-ci, on est en moyenne six sur dix : il y a un très grand manque de personnel », dit-elle.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Les automobilistes sont nombreux à signifier leur appui aux grévistes en klaxonnant.

Présidente de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP – CSN), Annie Charland précise que le personnel de soutien dans le réseau scolaire est le moins bien payé « de tout le réseau ».

« Quand on fait la moyenne salariale annuelle de notre personnel de soutien, on a une moyenne de 23 400 $. Ce sont les chiffres du Conseil du trésor. Nos gens sont sous le seuil de la pauvreté », dit Mme Charland.

Sur la rue Hochelaga, les automobilistes sont nombreux à signifier leur appui aux grévistes en klaxonnant. « Ce qu’on entend, c’est le son de la colère de travailleurs et travailleuses », dit Frédéric Brun, vice-président de la FEESP-CSN. « Il faut que ça se règle, que les conditions soient à la hauteur du travail qui est fait. Il y a de la détermination et de la solidarité dans le Front commun », dit M. Brun.

Les 420 000 travailleurs du secteur public représentés par la CSN, la CSQ, la FTQ et l’APTS (c’est-à-dire le Front commun) commencent mardi une grève de trois jours. Des syndicats n’appartenant pas au Front commun leur emboîteront le pas. La FAE entame jeudi une grève générale illimitée, tandis que la Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ), qui compte 80 000 infirmières et autres professionnelles en soins, débraie jeudi et vendredi.

La dernière offre gouvernementale est de 10,3 % d’augmentation salariale sur cinq ans, en plus d’un montant forfaitaire de 1000 $ la première année. À cela s’ajoute une somme équivalant à 3 % réservée à des « priorités gouvernementales », ce qui fait que le gouvernement présente son offre comme valant 14,8 % sur cinq ans. Les syndicats ont rejeté cette offre, la qualifiant de « dérisoire ». Ils n’ont pas effectué de contre-offre, ce que réclame par ailleurs Québec.