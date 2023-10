Pénurie d’enseignants

La multiplication des classes d’accueil accentue la pression

(Québec) L’arrivée « massive » de jeunes issus de l’immigration et la multiplication des classes d’accueil créent des maux de tête dans le réseau scolaire, frappé de plein fouet par la pénurie d’enseignants. Au centre de services scolaire de Montréal (CSSDM), le nombre de postes de profs à pourvoir repart à la hausse. Sous pression, des directions d’école s’interrogent face aux priorités de Québec, qui leur demande ces jours-ci de dénombrer les toilettes et vestiaires « mixtes » alors que d’autres enjeux sont pour eux plus criants.