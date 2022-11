Des parents et un jeune qui dénoncent le déplacement des programmes sports-études et arts-études au centre de services scolaire des Trois-Lacs. De gauche à droite : Benoit Laplante, Jean-Benoit Desjardins, Marie-Belle Ouellet, Sonia Gosselin, Heather Stewart, Mélanie Petit et Mathis Cossette.

La population de l’ouest de la Montérégie explose, si bien que le centre de services scolaire des Trois-Lacs (CSSTL) doit déplacer des élèves des programmes particuliers pour permettre à d’autres de rester dans leur quartier. Une situation qui n’est pas sans susciter du mécontentement.

Marie-Eve Morasse La Presse

À Pincourt, dans l’île Perrot, l’école secondaire du Chêne-Bleu déborde : elle a 600 élèves de trop.

Le nombre d’élèves va « en augmentant, le milieu de vie n’est plus adéquat », explique Alexandra Desrochers, porte-parole du CSSTL. Des cours, illustre-t-elle, doivent se donner à la cafétéria. Dans ce contexte, « le statu quo était impossible », dit-elle.

Deux nouvelles écoles secondaires ouvriront l’an prochain à Saint-Zotique et à Vaudreuil-Dorion. Comme elles auront chacune la capacité d’accueillir 1250 jeunes, le CSS souhaite « que les élèves aillent le plus possible à leur école de quartier », poursuit Mme Desrochers.

Dans ce rebrassage, le centre de services a entrepris de déplacer dès l’an prochain les programmes sports-études et arts-études de l’école du Chêne-Bleu vers une autre école de Vaudreuil-Dorion, la Cité-des-Jeunes.

C’est qu’on a constaté que plus de la moitié (56 %) des élèves de ces programmes proviennent « de l’extérieur du secteur et suivent ces programmes par choix », note le centre de services scolaire dans une lettre envoyée aux parents.

« Les élèves inscrits dans les autres programmes de l’école proviennent de l’île Perrot. Dans la mesure du possible, nous tentons de donner priorité aux élèves dont le lieu de résidence est le plus rapproché des locaux de l’école. C’est pourquoi nous ne souhaitons pas déplacer ces autres élèves vers d’autres établissements scolaires situés à l’extérieur de l’île », lit-on également.

La présidente du Syndicat de l’enseignement des Seigneuries constate elle aussi que le nombre d’élèves dans la région croît à grande vitesse.

« Ce n’est pas pour rien qu’on a deux nouvelles écoles secondaires : les trois écoles secondaires sur notre territoire sont en surpopulation », dit Martine Dumas. Dans l’absolu, la construction de nouvelles écoles, « c’est une bonne nouvelle », ajoute-t-elle.

Une décision qui fait des mécontents

La décision du centre de services scolaire de déplacer les programmes sports-études et arts-études suscite l’ire de parents.

« Le programme est en péril », dit Jean-Benoît Desjardins, dont le fils est inscrit en sports-études.

Il faut recommencer le processus d’aller chercher les accréditations, impliquer les mandataires. C’est quasi impossible de ravoir un programme de même calibre et aussi bien rodé à un autre endroit. Jean-Benoît Desjardins, parent d’un élève inscrit en sports-études

Il déplore l’opacité du centre de services scolaire et estime que le « court délai » empêche les parents de réagir. Il existe pourtant « de belles pistes de solution » pour accommoder tout le monde, dit M. Desjardins.

Le CSSTL assure que sa volonté est de déplacer les programmes, et non pas d’y mettre fin. « On croit en ces programmes-là », dit Alexandra Desrochers, porte-parole du CSSTL.

Dans une lettre envoyée aux parents, le CSSTL reconnaît toutefois qu’il « n’est pas possible de confirmer [s’il] obtiendra la reconnaissance pour les programmes sport-études et arts-études à l’école secondaire de la Cité-des-Jeunes ».

À Laval aussi

Marie-Belle Ouellet est elle aussi outrée par la situation et déplore que des élèves qui sont motivés par ces programmes particuliers devront peut-être les abandonner. « On le sait depuis longtemps qu’il y a beaucoup de jeunes [à l’école du Chêne-Bleu] », dit la mère.

Une demande d’agrandissement pour l’école secondaire du Chêne-Bleu a été effectuée en 2021 et 2022 auprès du ministère de l’Éducation, mais elle est toujours à l’étude par Québec.

La croissance démographique ne touche pas que les écoles secondaires de cette banlieue à l’ouest de Montréal. À Laval, le centre de services scolaire a entrepris de redécouper son territoire pour accueillir d’ici la rentrée prochaine plus de 4000 élèves.

Selon les prévisions du ministère de l’Éducation, il y aura à la prochaine rentrée 733 élèves de plus dans les écoles secondaires du CSSTL qu’il y a cinq ans.