L’Université Concordia s’excuse pour les torts causés à la communauté noire lors de l’occupation étudiante de Sir George Williams de 1969. La manifestation, qui dénonçait le racisme de l’institution, s’était soldée par l’arrestation de 97 personnes. « Pour aller vers l’avenir, la première étape est de reconnaître notre histoire », plaide le recteur de l’Université Concordia, Graham Carr.

Léa Carrier La Presse

Ces excuses étaient recommandées par un nouveau rapport exhaustif pour lutter contre le racisme à l’Université Concordia, dévoilé vendredi.

« On a deux excuses à faire : l’une pour ce qui est arrivé [en 1969] et l’autre pour le temps que ça a pris », souligne le recteur Graham Carr, en entrevue avec La Presse.

Il y a cinquante ans, les locaux d’informatique de l’Université Sir George Williams (qui fait désormais partie de Concordia) étaient occupés par des centaines d’étudiants noirs et blancs.

La manifestation répondait à l’inaction de l’administration face aux comportements racistes d’un professeur de biologie. Un an auparavant, un groupe d’étudiants antillais avait déposé une plainte à l’endroit du professeur, qui avait été rejetée.

Après plusieurs jours de tension, et malgré une entente conclue entre l’administration et une partie des manifestants, l’émeute éclate. Des étudiants se barricadent, du matériel informatique est jeté à la rue, et l’université fait intervenir la police antiémeute.

En tout, 97 personnes sont arrêtées. Peines d’emprisonnement, expulsions, « rêves anéantis », « diplômes jamais obtenus » : la vie des étudiants noirs qui ont participé à la manifestation « a changé à tout jamais », indique le rapport de plus de 100 pages.

« Il faut démarrer avec [ces excuses] avant de pouvoir dire qu’on reconnaît [la] place et [la] valeur [des personnes noires] dans notre institution », croit la professeure Angelique Willkie, qui a piloté le rapport.

Ce premier pas est crucial pour se doter d’une feuille de route pour l’avenir, ajoute-t-elle.

« Le passé nous situe. Il nous donne de l’information par rapport à comment entreprendre notre présent et l’avenir dans lequel on se projette », souligne Mme Willkie.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE La professeure à l’Université Concordia, Angelique Willkie, qui a piloté le rapport.

Le recteur Graham Carr présentera des excuses publiques, vendredi, à Concordia, lors du lancement officiel du rapport. Deux manifestants qui ont été arrêtés par la police en 1969, Rodney John et Lynne Murray, participeront à l’évènement.

La création d’un programme d’études noires recommandée

Le rapport a été réalisé à la demande de Graham Carr, qui a mis sur pied un groupe de travail sur le racisme antinoir dans la foulée du meurtre de George Floyd, en 2020.

Après deux ans de recherche, le groupe de travail a dévoilé sa liste de recommandations. Celles-ci qui s’articulent autour de 4 principaux axes :

Entraîner un changement institutionnel

Favoriser l’épanouissement des noirs

Soutenir les savoirs noirs

Encourager la mutualité

Le rapport appelle à supprimer « les obstacles structurels » qui freinent la croissance de la communauté noire au sein de l’université, sous-représentée.

Pour y parvenir, le groupe de travail suggère la mise en place d’un plan d’embauche, de rétention et d’avancement professionnel pour les membres noirs du personnel sur cinq ans.

De manière similaire, le rapport recommande la mise en œuvre de stratégies visant à soutenir le recrutement et l’épanouissement des étudiants noirs – une recommandation chère aux yeux de Mme Willkie.

« Une des choses les plus marquantes [de la manifestation de 1969], c’était que les étudiants n’étaient pas entendus. Leurs voix n’avaient pas de valeur. Il faut mettre en place des choses qui vont permettre aux étudiants de se sentir soutenus, valorisés. Ils sont chez eux », plaide la professeure.

Malgré des tentatives répétées au cours des dernières décennies, un programme d’études noires n’a jamais vu le jour à Concordia.

Le rapport veut y remédier notamment par la création d’un certificat en études des communautés noires au Canada et de la diaspora africaine.

L’université déjà « sur la bonne piste »

Depuis trop longtemps, des établissements se dotent de plans visant à lutter contre le racisme, sans qu’aucune action concrète ne soit prise pour autant, déplore le rapport.

Celui-ci ne finira pas sur les tablettes, assure Angelique Willkie. « Je ferai en sorte que ça se fasse », dit-elle.

« Je fais confiance [à Graham Carr et à Anne Whitelaw, vice-rectrice aux affaires académiques] de manière profonde. Je crois qu’on a fait un boulot extraordinaire, historique, et personne ne va lâcher le morceau », ajoute-t-elle.

Le recteur reconnaît que certaines recommandations prendront plus de temps à être appliquées, mais l’université est déjà « sur la bonne piste », dit M. Carr. Des actions seront annoncées dès vendredi.

« Nous sommes très bien positionnés, je pense, pour réaliser les objectifs qui sont ciblés, grâce au travail qu’on a déjà commencé. Mais on veut aller plus loin, plus vite », dit-il.