L’ancien député de la circonscription de Jonquière et ministre péquiste Sylvain Gaudreault

(Montréal) L’ancien député et ministre péquiste Sylvain Gaudreault, qui a représenté la circonscription de Jonquière pendant 15 ans, a décidé de rentrer au bercail au Cégep de Jonquière.

La Presse Canadienne

En effet, cet ancien professeur et conseiller pédagogique de l’institution d’enseignement deviendra son prochain directeur général à compter du 12 décembre.

L’annonce a été faite par la présidente du conseil d’administration, Valérie Legendre-Guillemin, dans un communiqué publié mercredi sur le site web du collège.

« Le Cégep de Jonquière est très fier d’accueillir à nouveau monsieur Gaudreault au sein de l’organisation dans ses nouvelles fonctions. Son implication dans le milieu régional et provincial, sa connaissance approfondie de la communauté collégiale combinée à son expérience enseignante ainsi que son parcours politique vont permettre à notre établissement d’enseignement supérieur de continuer son développement sur les plans régional, national et international, autant en recherche qu’en enseignement », a déclaré Mme Legendre-Guillemin.

Le premier ministre François Legault l’a d’ailleurs félicité dans un bref gazouillis sur Twitter, y partageant un article du quotidien Le Soleil qui en fait mention.

« Bravo Sylvain ! », y mentionne tout simplement le premier ministre du Québec.

Quant au principal intéressé, il a déclaré que c’est avec beaucoup de fierté qu’il a accepté ce nouveau défi dans « un établissement d’enseignement supérieur reconnu pour son leadership au Saguenay–Lac-Saint-Jean et au Québec ».

« Au cours des prochaines années, avec le concours de toutes les équipes en place au Cégep et au Centre d’études collégiales en Charlevoix, je me consacrerai de façon inconditionnelle à la réussite de tous les étudiants, au développement de la recherche, au recrutement et au rayonnement de l’organisation », a affirmé Sylvain Gaudreault.