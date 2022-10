La Villa Sainte-Marcelline, une école privée francophone où étudient environ 500 filles de la maternelle au secondaire à Montréal, pourrait être forcée de quitter ses locaux à la fin de l’année scolaire.

Frédérik-Xavier Duhamel La Presse

La Congrégation religieuse propriétaire des lieux n’a pas l’intention de renouveler le bail de l’école étant donné les travaux coûteux qui doivent y être faits et la situation financière difficile de l’établissement.

« La situation structurelle et financière de la Villa est telle que la Congrégation fait face à l’obligation morale de prendre une décision douloureuse, mais nécessaire pour la sécurité des étudiantes et du personnel », peut-on lire dans un message aux parents daté du 6 octobre.

Les Sœurs de Sainte-Marcelline disent avoir commandé des rapports d’ingénierie qui montrent « qu’environ 12 à 16 millions de dollars doivent être investis pour assurer la conformité et la modernité des bâtiments ». En parallèle, la Congrégation « peine à soutenir la Villa dans un contexte où elle fait actuellement face à d’importants défis financiers ».

« C’est la grosse panique depuis jeudi passé », dit Jacinthe Laporte, mère de trois filles qui fréquentent l’école. Elle dit avoir entamé des démarches auprès de deux écoles primaires pour y envoyer ses enfants si la Villa devait fermer.

« On aimerait ça rester là, puis en même temps on n’a pas envie de se faire dire à la dernière seconde que ça ne marchera pas », soupire-t-elle.

La direction générale de la Villa Sainte-Marcelline a indiqué sur son site web samedi qu’elle « entend appuyer les initiatives de toutes les parties prenantes favorisant la pérennité de l’institution ». Une réunion du conseil d’administration est prévue le 13 octobre « afin d’aborder les questions relatives à l’avenir de l’institution ».

Dans son avis aux parents, la Congrégation dit avoir considéré « toutes les options », y compris une levée de fonds, mais que celle-ci serait insuffisante d’après une étude de faisabilité.

Isabelle Roy la présidente de l’Association des anciennes et membre du conseil d’administration de la Villa, assure cependant qu’il y a « des pistes de solutions » qui subsistent, contrairement à ce qu’affirme la Congrégation, et que le conseil les étudie sérieusement. « On ne baisse pas les bras », assure-t-elle.

L’école n’a pas directement répondu aux questions de La Presse, nous dirigeant plutôt vers une page de questions et réponses mise en ligne lundi. On peut y lire que la direction n’a « aucunement » anticipé la décision de la Congrégation, annoncée mercredi au conseil d’administration par sa présidente, Sœur Marielle Dion.

La Congrégation n’avait pas donné suite aux demandes d’entrevue de La Presse au moment de publier ce texte.

Dans un message envoyé aux parents vendredi, les associations des parents et des anciennes de la Villa, de même que la Fondation, se disent « sous le choc », mais ajoutent qu’elles se mobilisent devant l’urgence de la situation.

« Nous nous retrouvons presque tous à consoler nos filles bouleversées, à réconforter des professeurs en désarroi, mais aussi en gestion de crise », déplorent-elles. « Nous sommes déterminés à conserver l’esprit Marcelline et vous prions de garder espoir. »

Avec Delphine Belzile, La Presse