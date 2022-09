Les écoles publiques et privées de la province recevront bientôt une directive venue du ministère de l’Éducation : le prédicateur Adil Charkaoui ne doit pas enseigner aux élèves.

Marie-Eve Morasse La Presse

La Presse rapportait ce matin que l’imam controversé a été brièvement embauché comme enseignant de français à l’école secondaire Saint-Gabriel de Sainte-Thérèse, qui relève du centre de services scolaire des Mille-Îles (CSSMI).

Ce n’est que la veille de son entrée en poste à l’école – lorsque des questions ont été posées par La Presse, mais aussi par des employés du centre de services – que la direction s’est ravisée.

« Quand [le centre de services scolaire] a vérifié les antécédents judiciaires avec les corps policiers, il n’y avait rien. C’est pour ça qu’au départ, ils ont annoncé qu’il serait dans une classe », explique Audrey Noiseux, attachée de presse du ministre de l’Éducation Jean-François Roberge.

« Visiblement, on peut faire une petite recherche Google et trouver qu’il y a d’autre chose de problématique », poursuit Mme Noiseux.

Le ministère de l’Éducation, dit-elle, enverra bientôt « une communication » aux centres de services scolaires et aux écoles privées pour leur rappeler de ne pas embaucher Adil Charkaoui.

Le Montréalais d’origine marocaine a été arrêté en 2003. Il était soupçonné par le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) d’appartenir au groupe terroriste Al-Qaïda. L’an dernier, il a abondamment loué le régime taliban sur les réseaux sociaux.

Avec Rima Elkouri, La Presse