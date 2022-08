Le ministère de l’Éducation fait appel à un médiateur pour tenter de dénouer l’impasse dans les négociations des contrats de transport scolaire, qui menace de laisser jusqu’à 300 000 élèves sans autobus à moins de deux semaines de la rentrée.

Marie-Eve Morasse La Presse

« Plusieurs contrats de transport scolaire sont échus depuis le 30 juin dernier et les négociations en cours entre les transporteurs scolaires et les centres de services scolaires et les commissions scolaires tardent à se conclure », observe le ministère dans un communiqué de presse émis mercredi.

C’est Me Claude Sauvageau qui mènera le « blitz de négociation » qui doit avoir lieu entre les parties. Québec indique que dans le passé, le juriste a négocié des conventions collectives dans le secteur privé, le secteur municipal et les secteurs public et parapublic, dont les conventions collectives nationales du personnel enseignant et de soutien du réseau scolaire.

De nombreux centres de services scolaires de la province ont déjà avisé les parents qu’ils devraient se trouver un plan B en vue de la rentrée.

Mercredi, à Granby, le centre de services scolaire Val-des-Cerfs a « encouragé » les parents à « prévoir des alternatives, car les cours et activités scolaires seront maintenus et les enfants seront attendus à l’école ».

La Fédération des transporteurs par autobus (FTA) réclame des augmentations de tarifs allant de 20 à 25 %. La FTA estime « qu’au moins » 60 % des jeunes qu’elle transporte annuellement pourraient être « pénalisés » si les négociations n’aboutissent pas, ce qui représente environ 300 000 élèves.

Avec Henri Ouellette-Vézina